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لبنان
سنة معركة قانون الانتخاب
Lebanon 24
22-12-2020
|
04:07
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ينقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري تأكيده أنّ السنة المقبلة ستكون "سنة معركة قانون الانتخاب" وأنه يرفض إجراء الانتخابات النيابية وفقاً للقانون الحالي "تحت أي ظرف".
المصدر: نداء الوطن
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نبيه بري
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