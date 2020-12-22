لبنان

سنة معركة قانون الانتخاب

Lebanon 24
22-12-2020 | 04:07
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ينقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري تأكيده أنّ السنة المقبلة ستكون "سنة معركة قانون الانتخاب" وأنه يرفض إجراء الانتخابات النيابية وفقاً للقانون الحالي "تحت أي ظرف".
المصدر: نداء الوطن
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نبيه بري

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