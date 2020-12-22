ينقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري تأكيده أنّ السنة المقبلة ستكون "سنة معركة قانون الانتخاب" وأنه يرفض إجراء الانتخابات النيابية وفقاً للقانون الحالي "تحت أي ظرف".

