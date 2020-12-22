جوزيف بجّاني "الشهيد الثالث"... ماذا يقول الأقرباء؟

كتبت مريم مجدولين لحام في "نداء الوطن" لنعترف إذاً، أنّ "المعلومات المهمّة" عدوّ شرس، تصعب مجاراته في ظلّ وجود ميليشيات تجيد اصطياد المواطنين، ومع قضاء لم يصل إلى خواتيم أيّ قضية اغتيال، إلا اللّهم بعد "وفاق وطني". وأمس، أُضيف اسم المصوّر جوزيف بجّاني، بما يملكه من معلومات، إلى لائحة من "تُلفلف" قضاياهم، وذلك بعدما قُتل في وضح النهار أمام محيط منزله ببلدة الكحّالة، البعيدة 13 كيلومترا ًشرقاً عن العاصمة بيروت، وبسلاح غير شرعي وكاتم صوت "مهرّب" لا يُرخّص حتّى للقوى الأمنية.اللافت أنّ في هذا المنزل المتواضع شكلاً، كاميرا للمراقبة واضحة الصورة كان ركّبها الشهيد منذ فترة قصيرة، كما لو أنه كان يفترض أنّه مراقب أو خائف. وعليه، رصدت عملية الإغتيال السريعة ولحظة توجّه شابين مدرّبين، من طريق جانبية خلف منزله نحوه، فيما كان "يحمّي" السيارة بانتظار طفلتيه كي يوصلهما إلى المدرسة. ويتبيّن في الفيديو أنّ الشهيد قد سمع صوتاً ما، ثمّ تجاهل الأمر، وجلس في السيارة تاركاً بابها مفتوحاً ومن ثمّ رأى شخصاً يهرول نحوه، فسارع إلى إغلاق الباب إلا أنه لم يتسنّ له ذلك.فتح القاتل غير الملثّم الباب، ورمى بجاني بثلاث رصاصات (بلا صوت) خرجت بوضوح من جسده إلى الزجاج المواجه له. أما الشاب الثاني فكان يرتدي خوذة درّاجة نارية وشنطة، وفتّش على هاتف بجّاني وأخذه ليهربا مُسرعين إلى الجلّ المجاور، ومنه إلى جلال أخرى، وبعدها نحو الطريق العام.في رثاء جوزيفوجده أهله مضرجاً بالدماء ويلفظ أنفاسه الأخيرة، ونقلوه إلى مستشفى السان شارل، لكنّه ما لبث أن فارق الحياة، في حين حضرت عناصر من الأجهزة الأمنية والأدلة الجنائية إلى المكان، وباشرت التحقيقات بالحادث ورفع البصمات، والإطّلاع على فيديو المراقبة.وأغلق عدد من الأهالي في الكحالة الطريق، بالتزامن مع قرع أجراس الكنائس تنديداً بالجريمة. أما الجيران والشباب الذين قطعوا الطريق استنكاراً، فكانوا يتداولون الشكوك حول دوافع المجرمين الذين أردوا جوزيف شهيداً شاباً مغدوراً، حيث قال أحدهم لـ"نداء الوطن": "لا بد وأنّه قد وثّق أدلّة ما حول انفجار المرفأ، فكونه مصوّراً معتمداً متطوّعاً لدى الجيش اللبناني، فهو حُكماً يحمل تصريحاً بالتواجد المتكرّر في المرفأ ومن غير المستبعد أن يكون قد جمع في هاتفه أدلّة كافية ومزعجة إلى حدّ اغتياله في عقر داره وبكلّ وقاحة وأريحية"، ومنهم من كان يربط مقتله بمقتل العقيد المتقاعد في الجمارك منير أبو رجيلي الذي اكتشف جثّة هامدة في منزله بعدما ضُرب بآلة حادة على رأسه أنهت حياته، وكذلك بمقتل العقيد المتقاعد في الجمارك جوزف سكاف الذي قتل من أمام منزله أيضاً منذ ثلاث سنوات. الشهداء كثر والرابط واحد "مرفأ بيروت" ومكان القتل واحد "في بيوتهم"!مختار البلدة والهاتفمن جهته، أوضح المختار عبدو أبي خليل لـ"نداء الوطن" أنّ "جوزيف يُعتبر من خيرة شباب الكحالة، ومعروف بحسن سيرته ويحبّ التصوير ويتواجد في أغلب المناسبات الخاصة بالجيش اللبناني، وكان يعمل أيضاً في شركة "ألفا" للإتصالات وليس من الأشخاص المستفزّين أو ما إلى ذلك". ويتابع: "أهمّ ما في القضية أنّ المعلومات الموجودة على هاتفه قد كلّفته حياته، وما يؤكّد أنّ ميليشيا قد قامت بقتله هو أنّ القاتل استخدم كاتماً للصوت ولا يُمكن لأيّ شخص الحصول على هذا الكاتم وممنوع أن يُباع حتى للأجهزة الأمنية، ويباع فقط عبر مهرّب أو سوق سوداء".