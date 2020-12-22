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لبنان
النفق الأسود طويل!
Lebanon 24
22-12-2020
|
06:19
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تؤكد أوساط مرجعية كبيرة أنّ النفق الأسود طويل ولا نور حكومياً في الأفق
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المصدر: الجمهورية
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