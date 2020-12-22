أزمة الثلث المعطل.. موقف "حزب الله" "مختلف"

اكّدت مصادر موثوقة لـ"الجمهورية" انّ "الرئيس المكلف سعد الحريري ليس وحده الرافض منح الثلث المعطل لرئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي، بل انّ هذا الرفض يشاركه فيه معظم المكونات المرشحة للمشاركة في الحكومة، وبعضهم لوّح بعدم مشاركته في الحكومة في حال منح الثلث المعطّل لرئيس الجمهورية، حتى "حزب الله" يبدو انّه يمسك العصا من وسطها، ولا يماشي حليفه (رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر) في اصراره على الثلث المعطل، بل لعب في الفترة الأخيرة دور المتمني على حليفه القبول بستة وزراء في الحكومة، وهي النسبة التي يقبل بها الرئيس المكلّف".