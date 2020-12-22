8 إصابات جديدة في منطقة الحروف

أعلنت خلية الأزمة في منطقة الحروف في قضاء جبيل في بيان، تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس الكورونا، من بينها خمسة لافراد عائلة واحدة في بلدة كفرمسحون، واحدة في اده وحالة واحدة في دملصا وأخرى في بلدة كفون.ودعت المخالطين إلى التزام الحجر المنزلي والتواصل مع الخلية في حال حصول أي عوارض، مؤكدة أنها تتابع المصابين يوميا، وعلى استعداد لتأمين كل ما يلزم لهم أثناء فترة الحجر.