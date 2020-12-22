توزيع لقاحات مضادة للانفلونزا في كفرحزير الخميس

أعلنت بلدية كفرحزير - الكورة في بيان، أنها "أجرت المرحلة الأولى من عملية توزيع وإعطاء اللقاحات المضادة للإنفلونزا والرشح في مستوصف الانعاش الاجتماعي في البلدة، التي سبق أن تبرعت بها مجموعة من الخيرين في الولايات المتحدة الأميركية".ودعت الراغبين من الإستفادة من هذه اللقاحات، إلى الحضور العاشرة من قبل ظهر بعد غد الخميس إلى مستوصف الإنعاش الاجتماعي في كفرحزير.