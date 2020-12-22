لبنان سيشهد حالة عدم استقرار جوي سريعة: أمطار ورعود.. ماذا عن طقس "الميلاد"؟

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" انه فيما تسيطر الضغوط الجوّية المرتفعة فوق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وجنوب اوروبا وشمال افريقيا، تنحرف كتل رطبة من البحر المتوسط نحو لبنان وغرب سوريا وتسبب حالة عدم استقرار جويّ اعتباراً من مساء اليوم الثلاثاء ولغاية ظهر الاربعاء، فتتساقط امطار ساحلية تتوزع بين الشمال والجنوب والجبال الغربية وللمناطق الشمالية الحصة الأولى اذ من المنتظر ان تصل الهطولات الى نسبة 30ملم بين طرابلس وعكار.

طقس ممطر مصحوب بعواصف رعدية وثلوج خفيفة على 1900متر بانتظار لبنان بين مساء الثلاثاء ويوم الاربعاء، ويعود الطقس الى حالة الاستقرار يوم الخميس ولربما لفترة اسبوع بسبب الضغوط الجوية المرتفعة التي تحيط بالمنطقة.

تجدر الاشارة إلى انّ النزولات القطبية الباردة لن تطال المنطقة ولا حتى جنوب تركيا ولن تصل الى الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط حتى مطلع العام الجديد بل سيكون الطقس مشمساً مع نسبة رطوبة عالية ليلاً وفجراً على الجبال وفي البقاع، ما يؤدي الى تشكل الملاح بسبب تدني درجات الحرارة ليلاً.

على الساحل: 18 نهاراً و 14 ليلاً

في البقاع: 13 نهاراً و 4 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 14 نهاراً و 5 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 8 نهاراً و -2 ليلاً

الرياح: جنوبية غربية تتحول الى شمالية سرعتها بين 10 و 20 كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1018hpa

الرطوبة: بين 65 و 80%

البحر: منخفض الموج