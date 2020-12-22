إعتصام لموظفي مياه لبنان الجنوبي في صيدا

ينفذ موظفو مؤسسة مياه لبنان الجنوبي اعتصاما أمام مدخل الشركة عند البوابة الفوقا في صيدا، للمطالبة بحقوقهم المتعلقة بالعائدات السنوية ومنح الانتاج السنوية التي تعادل راتب والتي لم يتقاضونها منذ فترة طويلة.وأكد المدير العام للمؤسسة الدكتور وسيم ضاهر أنه يعمل مع الوزارات والادارات المعنية من أجل حل هذه المشكلة وتأمين حقوق الموظفين.