اكتشاف السلالة الجديدة لكورونا يعود لأيلول.. وفي لبنان الرهان على وعي المواطنين

شدد الوزير السابق محمد جواد خليفة على أن المسؤولية تقع على عاتق المواطن والرهان على وعيه وجديته في الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا خلال فترة الأعياد، مشيرا الى ان على الدولة دور التوعية وحث المواطن على الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة وعدا ذلك لا يمكن تتبع كل فرد لمعرفة مدى تجاوبه والتزامه بالقرارات.

وفي حديث الى "صوت كل لبنان" تحدث خليفة عن السلالة الجديدة للفيروس، لافتا الى ان اكتشافها يعود لشهر أيلول الماضي وهي لا تعد أخطر من غيرها طبياً لكن ما يجعلها مقلقة هو سرعة انتشارها بين الافراد.

وشدد على أن اللقاح يبقى الحل الوحيد للحد من سرعة الانتشار وتوزيعه على الدول خطوة أساسية لتهدئة الوضع وضمان فعاليته على السلالة المسجلة.