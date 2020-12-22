حمد حسن : أنا تحت الضغط.. وفي هذه الحالة قد نلجأ للإقفال العام

أوضح وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن "ثمة إختلاف في وجهات النظر والمطلوب منا كلجنة علمية وضع المعايير الطبية والعلمية لحماية المواطنين".

وأعلن حسن في حديث لـ"صوت لبنان 100.5" أنه تحت الضغظ وقال: "طلبت الاستثناء ليلتي الميلاد ورأس السنة وليس لـ10 أيام وإلّا قد نتّجه إلى الإقفال وهذا أمر مفروض علينا".

وأضاف: "أولاً كنا نعمل على تسطيح المنحى الوبائي ووصلنا إلى عدد قليل جداً من الإصابات يومياً، لكن الآن هناك تفشي مجتمعي لفيروس كورونا، والمطلوب منا كوزارة وكلجنة طبية وضع المعايير الطبية والعلمية لحماية المواطنين".