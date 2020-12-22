لليوم الثاني على التوالي.. طريق الشارع الفوقاني داخل مخيم عين الحلوة مقفلة

لليوم الثاني على التوالي لا تزال طريق الشارع الفوقاني داخل مخيم عين الحلوة قرب عيادة الاونروا الأولى مقفلة من قبل عائلة عيسى فريجة الذي أصيب صباح امس بعدة طلقات نارية من شخص على خلفية ثأرية.

