لبنان

فهمي يؤكد: جريمة الكحالة المنظمة لن تمر

Lebanon 24
22-12-2020 | 10:19
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استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي رئيس بلدية الكحالة جان بجاني، في مكتبه في الوزارة.

 

وخلال اللقاء، اطلع وزير الداخلية بجاني على سلسلة الاتصالات التي اجراها منذ اللحظة الاولى مع مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي أكد العمل على الاسراع بالتحقيقات في الجريمة المروعة التي اودت بحياة المصور الشاب جوزف بجاني.

 

وأكد فهمي على متابعته الحثيثة للقضية حتى كشف المجرمين، مشددا على أن جريمة الكحالة المنظمة لن تمر.

 

هذا وحمَّل الوزير فهمي رئيس البلدية تعازيه الحارّة لعائلة الفقيد ولكل أهالي بلدة الكحالة.

 

والتقى محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود ورئيس المجلس البلدي المهندس جمال عيتاني وبحث معهم شؤونا انمائية وخدماتية تتعلق بمدينة بيروت.

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