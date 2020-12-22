تعيين قائمقام لقضاء حاصبيا موقتا

أصدرت وزارة الداخلية والبلديات، قرارا قضى بتعيين رواد خليل أديب سلوم (رئيس دائرة في محافظة البقاع) للقيام بمهام قائمقام قضاء حاصبيا موقتا، ريثما يتم تعيين قائمقام أصيل، وذلك بعد شغور المنصب.