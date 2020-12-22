لبنان

تعيين قائمقام لقضاء حاصبيا موقتا

Lebanon 24
22-12-2020 | 10:37
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أصدرت وزارة الداخلية والبلديات، قرارا قضى بتعيين رواد خليل أديب سلوم (رئيس دائرة في محافظة البقاع) للقيام بمهام قائمقام قضاء حاصبيا موقتا، ريثما يتم تعيين قائمقام أصيل، وذلك بعد شغور المنصب.
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وزارة الداخلية والبلديات

قائمقام

قضاء حاصبيا

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