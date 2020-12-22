إرتفاع عدد المصابين في مالية صيدا إلى 3.. واستمرار العمل داخليا

أظهرت نتيجة اختبار أحد المخالطين للموظفين المصابين في مصلحة المالية في سرايا صيدا أنها إيجابية، وبذلك يرتفع عدد المصابين إلى 3. وبانتظار تحديد الأوضاع الصحية لبقية المخالطين، قررت الإدارة استمرار العمل داخليا واستقبال معاملات المواطنين الضرورية فقط ضمن الشروط الوقائية المعتمدة.