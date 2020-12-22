الخروقات الجوية للعدو الإسرائيلي

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:بتاريخ 21 / 12 / 2020 اعتباراً من الساعة 7.35 ولغاية الساعة 17.30 تم تسجيل /3/ خروقات جوية من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدوّ الإسرائيلي، تخلّلها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق بيروت والجنوب.تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.