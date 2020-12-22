النفط العراقي.. دياب إطلع من غجر وابراهيم على نتائج زيارتهما

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في دارته في تلة الخياط، وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم اللذين أطلعاه على نتائج زيارتهما إلى العراق، والتفاهم الأولي بشأن تزويد لبنان باحتياجاته من المشتقات النفطية من العراق.ونوه الرئيس دياب بنتائج الزيارة، وبالدور الذي قام به اللواء ابراهيم والجهد الذي بذله مع الوزير غجر، شاكرا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي لوقوفه إلى جانب لبنان.