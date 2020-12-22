لبنان

تصريح جديد لـ"حزب الله": لهذه الأسباب اغتالوا سليماني

Lebanon 24
22-12-2020 | 11:13
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أكّد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في مقال على موقع "العهد" يُنشر قريباً إن" الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر إغتيال قاسم سليماني مباشرة وبوضوح، لأنه يعلم أن الشهيد هو الأكثر إيلاما لأميركا ومشروعها الاستكباري".

وقال قاسم: "لو لم يكن الشهيد قاسم سليماني الأكثر إيلاماً لأميركا ومشروعها الإستكباري لما قرَّر ترامب اغتياله مباشرة وبوضوح، ولو لم تكن نجاحاته وانتصارات محور المقاومة على يديه كثيرة لما كان بهذه المكانة العظيمة في قلوب الناس".

وقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 كانون الثاني الماضي، في غارة أميركية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.
المصدر: سبوتنيك
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