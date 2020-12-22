الراعي يوجه رسالة الميلاد الخميس ويترأس القداس الجمعة

يوجه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عند التاسعة والنصف من صباح يوم الخميس المقبل في 24 الحالي رسالة الميلاد الى اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا مقيمين ومنتشرين.



ويترأس الراعي قداس الميلاد المجيد عند العاشرة من قبل ظهر الجمعة المقبل 25 الحالي، في بكركي.