لجنة الاهالي بالجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية اعتصمت امام جمعية المصارف

اعتصم لجنة الاهالي في الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية عند العاشرة قبل ظهر اليوم امام جمعية المصارف في وسط بيروت بمواكبة امنية مشددة من الجيش اللبناني وفرقة مكافحة الشغب وذلك لاقرار الجدي والفعال لقانون الدولار الطلابي والذي يشهد تعقيدات وعرقلة من قبل القيمين على المصارف في لبنان.

وبالمناسبة كانت كلمة للناشط في الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات اسعد الضاهر لفت فيها ال ان البلد يضيع والمسؤولين غارقون في فسادهم وتناتشهم الحصص الحكومية وغيرها ،والشباب يهاجرون بعد ان انعدم العيس الكريم والمجتمع مدمر كما الاقتصاد واموال الناس ضائعة والقانون والنظام في حالة ضياع شامل، وقانون الدولار الطلابي 193 يحاولون تضييعه في دهاليز التعاميم والإجراءات بقصد عدم تطبيقه والتهرب منه ،داعيا ال تطبيق القانون الدولار الطلابي بحذافيره ومحذرا المصارف من سياسة المماطلة بطلباتها التعجيزية.

الى كلمة حمزة السبلاني باسم أولياء الطلبة في الخارج الذي شدد على تطبيق القانون الدولار الطلابي بحذافيره دون مماطلة وتهرب من قبل المصارف التي تستدعي طلبات وكشوفات تعجيزية وهذه المصارف تمعن في سياسة الاذلال لاهالي الطلاب، داعيا ال تكثيف التحركات امام المصارف حتى يتم الافراج عن تطبيق قانون الدولار الطلابي اليوم قبل الغد.

كما دعا عضو لجنة اهالي الطلاب سعد سمعان ال مواصلة التحرك مع كافة المسؤولين ليتم الضغط على المصارف للاسراع بتنفيذ القانون 193، لافتا الى ان المصارف تعتمد المماطلة والتسويف والطلبات الغير محقة لاجل التهرب من تنفيذ هذا القانون.