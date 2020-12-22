لبنان

منخفض جوي آتٍ.. أمطار غزيرة والثلوج ستزين ليلة الميلاد

Lebanon 24
22-12-2020 | 11:24
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا الأربعاء غائما جزئيا الى غائم مع انخفاض درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر وتلامس ليلا 1600.

 

وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط، يتأثر بعد ظهر اليوم بمنخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب وماطر.

 

- المعدل المتوسط لدرجات الحرارة لشهر كانون الأول على الساحل: من 13 الى 21 درجة مئوية في الظل.

 

- الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم صباحا مع انخفاض محدود في درجات الحرارة، يتحول بعد الظهر الى غائم مع أمطار خفيفة متفرقة تشتد ليلا خصوصا شمال البلاد واحتمال حدوث برق ورعد، كما يتكون الضباب على المرتفعات، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق.

 

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر وتلامس ليلا 1600 متر.

 

الخميس: غائم جزئيا مع استمرار درجات الحرارة في الانخفاض وضباب على المرتفعات، كما تهطل أمطار متفرقة مع ثلوج على ارتفاع 1600 متر وتلامس 1500 شمال البلاد.

 

الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات وبداية ارتفاع في درجات الحرارة، ويحذر من خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو على 1700 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى.

 

- الحرارة على الساحل من 11 الى 20 درجة، فوق الجبال من 8 الى 13 درجة، في الداخل من 6 الى 15 درجة.

 

- الرياح السطحية: غربية إلى جنوبية - غربية، ، سرعتها بين 10 و40 كلم/س.

- الانقشاع: جيد يسوء مساء على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و80 %.

- حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 22 درجة.

- الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 6,39

- ساعة غروب الشمس: 16,34

 

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