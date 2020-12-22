عون استقبل الراعي الجديد لابرشية صور المارونية

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم، الراعي الجديد لابرشية صور المارونية المطران شربل يوسف عبد الله والراعي السابق للابرشية المطران شكر الله نبيل الحاج. وقد شكر المطران عبد الله الرئيس عون على ايفاده ممثلا عنه للمشاركة في سيامته مطرانا في بكركي في 5 كانون الأول الجاري. وتم عرض أوضاع ابرشية صور المارونية، بالإضافة الى مواضيع عامة أخرى.