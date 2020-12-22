دائرة المساحة بفرعيها صيدا وصور استأنفت عملها

استأنفت دائرة المساحة في صيدا وصور في مكتبيها في السرايا الحكومية في صيدا صباح اليوم عملها كالمعتاد، في حضور جميع الموظفين.



وأعلن رئيس دائرة مساحة صيدا المهندس شادي مقلد "معاودة العمل بشكل طبيعي بعد اقفال دام خمسة أيام، اثر تبلغنا ظهور إصابة موظفة تعمل في مكتب دائرة صور في الطبقة نفسها، ولذلك طلبت من الموظفين كافة حجر انفسهم حتى صباح يوم أمس الاثنين، حيث تم إجراء فحوص الـ PCR للجميع بمن فيهم انا، ورئيس دائرة صور المهندس فضل سليم الراعي في مستشفى صيدا الحكومي وأتت النتائج سلبية".