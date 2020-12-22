لبنان

بو غنطوس: من لم يمت بكورونا مات بغيره وهذا امر لم يعد مقبولا

Lebanon 24
22-12-2020 | 12:10
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حذر رئيس الوحدة القضائية الخاصة بتوطيد السلم الاهلي في لبنان التابعة للمحكمة الدولية لتسوية المنازعات القاضي الدكتور نبيل بو غنطوس في بيان ، من "تداعيات الوضع الأمني في البلاد وخصوصا لجهة جرائم القتل المتنقلة بين المناطق وبشكل يومي، الى تنامي ظاهرة السلب المسلح على الطرق ليلا ونهارا"، معتبرا أن "السلاح المتفلت قد يوقع البلاد في المحظور، نتيجة حال التشنج على المستويات كافة".

ورأى أنه "مع كل حادثة تقع، تكثر التحليلات، ويتبارى المحللون على الشاشات في عرض العضلات وصب الزيت على النار، وصولا الى التهديد بنغمة وجوب عودة الامن الذاتي موالا مقيتا يشنف الآذان. ويذهب هؤلاء احيانا الى ربط الاحداث شرقا وغربا، ويكشفون عن سيناريوهات مرعبة ويستبقون التحقيقات موزعين الاتهامات يمنة ويسرة، فيزرعون الرعب في نفوس اللبنانيين، ويزعزعون ثقتهم بمستقبل هذه البلاد".

ودعا الجهات الأمنية إلى "ضبط الوضع بقبضة حديدية، وعدم التساهل مع كل ظواهر التفلت الامني، مع وجوب مضاعفة الاجهزة الامنية والاستعلامية والعسكرية، لجهودها الاستباقية المبذولة والتي نجحت، في كثير من الاحيان، في تجنيب البلاد الكثير من الاحداث التي خطط لها العابثون والمصطادون في المياه العكرة، وهي انجازات ينوه بها في كل زمان وكل مكان".

وختم: "ينتظر اللبنانيون مساء كل يوم، بيانا رسميا عن وزارة الصحة، تحدد فيه اعداد الوفيات اليومية بجائحة كورونا، فباتوا في انتظار بيانين، واحد عن ضحايا كورونا واخر عن ضحايا السلاح المتفلت، فمن لم يمت بكورونا مات بغيره، وهذا امر لم يعد مقبولا على الاطلاق".
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