محتجون اعتصموا في النبطية دعما للقضاء ورفضا لتسييسه

نفذ محتجون في النبطية اعتصاما امام قصر العدل، دعما للقضاء ورفضا لتسييسه، مطالبين بـ"الاسراع في إصدار الاحكام القضائية في ما يتعلق بانفجار المرفأ في 4 آب وتضامنا مع أهالي الشهداء"، سائلين "أين التحقيق؟"، رافعين لافتات كتب عليها: "نعم للتدقيق الجنائي"، "نعم لاستقلالية القضاء"، "تحية لنادي القضاة"، "نعم للإسراع بالتحقيق في جريمة ألمرفأ"، وسط انتشار قوى الامن الداخلي والجيش.

وألقيت كلمات نددت بـ"تردي الاوضاع الاقتصادية وانهيار الليرة مقابل الدولار"، وطالبت بـ "القضاء على الفساد وبقضاء نزيه مستقل منفصل عن السياسة".