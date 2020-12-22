لبنان

قائد الجيش التقى الراعي: جهوزية تامة في مواجهة اي خطر محتمل

Lebanon 24
22-12-2020 | 13:07
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استقبل البطريرك الماروني الكردينال مار بشاره بطرس الراعي قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، قائد الجيش العماد جوزاف عون يرافقه رئيس فرع مخابرات جبل لبنان في الجيش العقيد طوني معوض في زيارة تهنئة بالأعياد، وكانت مناسبة عرض فيها العماد عون أبرز مهمات المؤسسة العسكرية على "الصعيد الدفاعي والأمني والإنمائي وسط الظروف القاسية التي يمر فيها لبنان، والتي تؤكد الجهوزية التامة والدائمة للجيش في مواجهة اي خطر محتمل".

بدوره، هنأ البطريرك الراعي "لبنان واللبنانيين بوجود جيش لبى، وما زال، نداء الواجب في أخطر الظروف وأصعبها"، سائلا الله أن "يبارك خطوات هذه المؤسسة ومهماتها بقيادتها الحكيمة والوطنية"، مؤكدا أن "محبة اللبنانيين والتفافهم الملفت والصادق حولها لا تزيدها إلا استعدادا مطلقا للعطاء والتضحية".

ثم التقى السفير البابوي جوزيف سبيتيري في زيارة تهنئة بالأعياد المجيدة.
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