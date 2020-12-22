لبنان

تلف 250 كيلو سمك من بحيرة القرعون (فيديو)

Lebanon 24
22-12-2020 | 13:15
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أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان عن "مصادرة وتلف حوالى 250 كيلو من الاسماك التي تم اصطيادها من بحيرة القرعون بعد ضبطها من قبل المديرية العامة لامن الدولة".

واشارت الى ان "الاسماك في بحيرة القرعون غير صالحة للاستهلاك البشري، بسبب نسب التلوث العالية في البحيرة، وقد جرى منع الصيد من البحيرة بموجب قرار صادر عن وزير الزراعة بناء لطلب المصلحة".

ومن جانب آخر، اعلنت المصلحة عن "مصادرة واتلاف مركبين معدنيين مخصصين لصيد الاسماك من البحيرة تم ضبطهما من قبل فرق المراقبة في المصلحة".

ونبهت المصلحة جميع المستهلكين من "خطورة تناول هذه الاسماك التي يتم بيعها في مختلف الاسواق والمزارع باعتبارها سمكا نهريا، مما يوجب قيام الجهات المختصة بواجباتها لحماية صحة وسلامة المستهلكين من خلال منع الصيد في البحيرة ومنع بيع هذه الاسماك.
 

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