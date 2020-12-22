لبنان

اكتشاف تاريخي في بعلبك (صور)

Lebanon 24
22-12-2020 | 13:22
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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن العثور على قطعة موزاييك تعود إلى أواخر العهد الروماني غير مكتملة، في سوق بعلبك التجاري، قبالة السرايا تحت مبنى البلدية، أثناء قيام فريق عمال الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب، بالتعاون مع بلدية بعلبك، بأعمال حفريات لتمديد شبكة لتصريف مياه الأمطار.


وقام فريق فني تابع لمديرية الآثار في بعلبك بإشراف مديرة موقع بعلبك الهرمل للآثار المهندسة لور سلوم، بالكشف على قطعة الموزاييك التي تمتد بطول مترين، وعرضها الذي كشفت عنه أعمال الحفر حوالي 80 سنتيمترا ويمتد القسم الباقي تحت الطريق، وعلى الأرجح أنها كانت بحجم أكبر، وتعرض قسم منها للتلف في مراحل سابقة.


وتولى الفريق الفني والهندسي المختص حفظ القطعة الأثرية بالرمل وبنوع خاص من القماش Geotextiles، وتم ردم الحفرة.


بلوق
وأكد رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق أن "مدينة بعلبك هي من أهم المدن اللبنانية، بل من أهم مدن العالم أجمع، بالمعالم والثروات الأثرية التاريخية والثقافية، وبتنوع وجمالية وفرادة تلك الآثار التي تكشف عنها في كل مرة التنقيبات والحفريات للبنى التحتية، والتي تعود للعهود والحقبات التاريخية الفينيقية والرومانية واليونانية والبيزنطية والعربية والإسلامية وغيرها، ويستدعي هذا الأمر من الحكومات المتعاقبة والمعنيين إيلاء بعلبك المزيد من الرعاية والاهتمام، وملاقاة رؤيتنا في ضمن خطة استراتيجية للتنقيب عن الكنوز الدفينة وإبراز القيمة الثقافية والإنسانية والحضارية لمدينتنا التي تضاهي أرقى المدن التاريخية في العالم أجمع".
 
 
 
المصدر: الوكالة لوطنية للاعلام
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