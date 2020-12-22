عطلة الصحافة في عيدي الميلاد ورأس السنة

أعلنت نقابة الصحافة في بيان، انه لمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية يتوقف العمل في الصحف يومي الخميس 24 الحالي والجمعة 25 منه.

كما يتوقف العمل ايضا يومي الخميس 31 الحالي والجمعة الاول من كانون الثاني 2021، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك.