الفرزلي: لا جلسة للجان المشتركة غداً

أعلن نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي عن عدم عقد جلسة للجان المشتركة يوم غد الاربعاء، بسبب عدم الدعوة لعقد الاجتماع رسميا، ودخول البلاد في عطلة الاعياد، على ان يصار الى تحديد موعد لاجتماع اللجان المشتركة في وقت لاحق .

