جلسة للجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية، جلسة قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي برئاسة النائب جورج عدوان، وحضور مقرر اللجنة النائب ابراهيم الموسوي، والنواب: سمير الجسر، حسن عز الدين، علي حسن خليل، غازي زعيتر، قاسم هاشم فادي سعد.

وحضر القضاة ماريز العم، ميراي داوود، هانيا الحلوة ورئيس المركز اللبناني للوساطة والتوثيق منى حنا، وعن المركز اللبناني للوساطة والتوثيق كريم نويهضه، كما حضر نقيب محامي الشمال محمد مراد.