تطور جديد في جريمة قتل جو بجاني التي هزّت الكحالة!

وكان بجاني الذي يعمل في مجال التصوير وفي شركة إتصالات إضافة إلى معلومات عن أنه مصور معتمد لدى الأجهزة الأمنيّة قد قضى بإطلاق النار عليه في بلدة الكحالة قضاء

، على يد مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية، فيما كان يوصل أولاده إلى المدرسة، فأصيب بطلقات عدة نقل على أثرها إلى مستشفى السان شارل، لكنه ما لبث أن فارق الحياة.