لبنان

ابوشرف يشدد على ربط استبدال الدواء بالزامية استعمال الوصفة الطبية

Lebanon 24
22-12-2020 | 14:55
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اكد نقيب اطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف او شرف انه طلب ربط اقتراح ازالة الدواء البديل (NS) من الوصفة الطبية الموحدة بالزامية استعمال هذه الوصفة، واعتماد الجينيريك وخصوصا اللبناني، ووضع كتيب  بأدوية الجينيريك المعترف بها عالميا مع الحفاظ على الجودة والفعالية. 
جاء ذلك عقب اقرار قانون تعديل مزاولة مهنة الصيدلة لاعتماد الادوية الجينيسية ( الجينيريك) في المجلس النيابي امس، والذي ألغى البند الثالث من المادة 47 الذي ينص على الزامية موافقة الطبيب على استبدال الدواء بجينيريك في الوصفة الطببية ولا يحق للصيدلي استبدال الدواء بالجينيريك من دون هذه الموافقة.
وا‏وضح انه لا يمانع بازالة الدواء البديل (NS) من الوصفة الطبية شرط وضع ضوابط لها عن طريق الالتزام باستعمال الوصفة الطبية الموحدة واستعمال الجينيريك اللبناني بالدرجة الاولى. وأسف ان "تتجزأ الامور بهذا الشكل بما يؤدي الى عواقب نحن في غنى عنها، وعوض حل المشاكل نخلق مشاكل اخرى"، طالبا من وزارة الصحة ونقابتي الصيادلة والاطباء وضع كتيب بأدوية الجينيريك في اقرب وقت.
واستغرب النقيب ابوشرف اقرار هذا القانون رغم الملاحظات العديدة عليه التي ابداها النائبان عاصم عراجي وعناية عز الدين، والتي كان من المفترض ان تناقش في لجنة الصحة النيابية صباح اليوم، بعد الاتصالات العديدة التي اجراها خلال عطلة الاسبوع بالنواب عراجي وعز الدين، وفادي علامة، ووزيرة الدفاع في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر، لطلب ربط الاقتراح بألزامية استعمال الوصفة الطبية الموحدة  والجينيريك، "لكن القانون صدر امس رغم ملاحظاتنا. عملنا ما علينا ولكن يبدو ان العين بصيرة واليد قصيرة".
 
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