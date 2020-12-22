رابطة التعليم المهني والتقني تمدد تسديد الاشتراكات

هنأت الهيئة الادارية لرابطة التعليم المهني والتقني في بيان، أساتذتها "بحلول عيدي الميلاد ورأس السنة"، متمنية لهم ولعائلاتهم "دوام الصحة والعافية ومع ظروف أفضل".

وقررت الهيئة "تمديد موعد تسديد اشتراكات الاساتذة في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية الى تاريخ 15/1/2021 ضمنا، ليتم على ضوئها انجاز لوائح الشطب. وذلك لان بعض المدارس والمعاهد الفنية أقفلت لمدة أسبوع بسبب اعتمادها مراكز للامتحانات الرسمية وبسبب فيروس كورونا. وبناء على ما تقدم تم تمديد المهلة لاتمام عملية انتخاب المندوبين الجدد وفقا لالية النظام الداخلي للرابطة، ما بين يومي الاثنين 18/1/2021 والجمعة 29/1/2021. وبعد أسبوع من انتخاب مجلس المندوبين، يحدد موعد انتخاب أعضاء الهيئة الجديدة ببيان يصدر لاحقا".

وتمنت الهيئة على "الزملاء الاساتذة، المشاركة الفاعلة ترشحا وانتخابا لما فيه مصلحة التعليم المهني والتقني".