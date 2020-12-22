لبنان

بري عرض الاوضاع العامة مع عكر وأستقبل الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف

Lebanon 24
22-12-2020 | 15:38
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عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري الاوضاع الامنية واخر المستجدات السياسية خلال لقائه في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر التي غادرت دون الادلاء بتصريح. 

رئيس المجلس النيابي استقبل بعد الظهر الرئيس السابق  للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود حيث جرى عرض للوضعين الاقتصادي والمالي . 

على صعيد آخر أبرق الرئيس بري معزيا أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح ولرئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم معزيا بوفاة الشيخ ناصرالصبّاح نجل امير الكويت الراحل الشيخ صبّاح الاحمد الصبّاح.  

كما أبرق رئيس المجلس النيابي لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني منوها بخطوة إعلانه تعزيز تقاليد الشورى في دولة قطر بإجراء إنتخابات لإختيار أعضاء مجلس الشورى في تشرين الاول من العام المقبل مبدياَ فيها استعداد المجلس النيابي اللبناني بذل كل جهد مستطاع  لتعزيز علاقات التعاون بين المجلس النيابي في لبنان ومجلس الشورى في قطر في مختلف مجالات التعاون البرلماني والتنسيق بين المجلسين في المنتديات البرلمانية الاقليمية والجهوية والدولية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. 

 كما تلقى الرئيس بري رسالة من نظيره الياباني تادا موري أوشيما ابلغه فيها  بقرار مجلس النواب  الياباني تبنيه إعلان حالة طوارئ مناخية ، آملاً في رسالته تعزيز التعاون بين البرلمانين اللبناني والياباني في مجال السياسات البيئيه المتصلة بالمناخ والاحتباس الحراري . 
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