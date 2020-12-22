الكحالة تودع ابنها جو بجاني.. وكلمات مؤثرة من والده (فيديو)

ودعت الكحالة اليوم الثلاثاء ابنها جو بجاني، الذي قتل بجريمة مروّعة صباح أمس أمام منزله حين أطلق مجهولان النار عليه بمسدس كاتم للصوت، وسط أجواء من الحزن والألم.



وتحدث والد جوزيف بحرقة كبيرة قائلاً: "الله بياخدلي حقي مش الدولة ... راح الغالي عندي وحرقلي قلبي".



بدورها، اكتفت زوجته بالقول: "بدموع العينين رح ربي ولادي".

وفي اطار متصل، اطلع وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي من رئيس بلدية الكحالة جان بجاني على الاتصالات التي اجراها منذ اللحظة الاولى لمقتل المصور الشاب مع المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي أكد العمل على الاسراع في التحقيقات في الجريمة المروعة التي اودت بحياته.



وأكد فهمي متابعته الحثيثة للقضية حتى كشف المجرمين، مشددا على أن جريمة الكحالة المنظمة لن تمر.