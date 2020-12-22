لبنان

وصول رئيس أركان الجيوش الفرنسية الى بيروت

Lebanon 24
22-12-2020 | 16:17
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان رئيس أركان الجيوش الفرنسية Francois Lecointre على رأس وفد، وصل بعد ظهر اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي.
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