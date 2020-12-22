لبنان

الخليل عن الملف الحكومي: "دق المي مي"

Lebanon 24
22-12-2020 | 16:24
A-
A+
Doc-P-777342-637442512603749974.jpg
Doc-P-777342-637442512603749974.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل إنّه "بعد إنفجار 4 آب توقّفت حركة الدولة لتأمّل ماذا حدث عوضاً عن الذهاب إلى كشف السبب وراء حصول ذلك"، مشيراً الى أنّه "لم نتأكّد ولم نعرف الحقيقة وراء الإنفجار وسببه وعمق المشكلة هو الحكم وليس هناك استقلاليّة قضاء ولذلك نُطالب بها".
 
وتابع الخليل في حديث مع الاعلامي فادي شهوان عبر الـ"mtv" ضمن "بيروت اليوم"، "أعتقد أنه كان هناك "دعسة ناقصة" من قبل المحقّق العدلي والمشكلة مشكلة دستوريّة لأنه ثمة طريقة للتعاطي مع النواب ورئيس الجمهوريّة". وأضاف: "التحقيق في انفجار المرفأ عُلّق إلى حين ويجب المحافظة على النصّ الدستوري وكيف يُمكن الحديث عن تراتبيّة في ظلّ وجود خطر كهذا في المرفأ؟".
 
وفي الملف الحكومي قال الخليل: "دقّ المي مي، والحكومة لم تتألّف بعد بسبب المصالح الخاصّة وطالما الأنا أكبر من الوطن لن نصل الى أيّ مكان. الرئيس نبيه بري يرفض قيام الإنتخابات المقبلة على أساس القانون الحالي ويجب الذهاب الى قانون جديد يرعى ما نصّ عليه الدستور عوضاً عن القانون الحالي الذي خلق إنشقاقات".
 
وتابع: "يجب أن يؤمّن قانون الإنتخاب صحّة التمثيل السياسي وفعاليته وقد كان هناك ضغط من قبل التيار الوطني الحرّ بأن يأتي قانون الإنتخاب كما هو حاليًّا".
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:44 | 2020-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2020-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:29 | 2020-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:21 | 2020-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
21:09 | 2020-12-22
20:47 | 2020-12-22
20:42 | 2020-12-22
20:40 | 2020-12-22
20:22 | 2020-12-22
20:14 | 2020-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website