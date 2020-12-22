بدء مراسم جناز جوزف بجاني في الكحالة

بدأت مراسم جناز جثمان جوزف بجاني الذي قتل امس برصاص مجهولين في بلدته الكحالة، بمشاركة حشد من أبناء البلدة والجوار، مما تسبب بعرقلة حركة المرور وتعمل مفرزة السير على تحويل السير الى طرق فرعية.