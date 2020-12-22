بابا نويل على شاطىء البترون! (صورة)

قام عدد من لاعبيPaddle Boarding ألواح التجديف من مؤسسة Routes للسياحة والرياضات على اختلافها في البترون بجولة بحرية على متن ألواحهم بلباس بابا نويل وتوقفوا عند شاطىء البترون في عرض مميز لمناسبة عيد الميلاد.