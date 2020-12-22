غرفة ادارة الكوارث في عكار سجلت رقما قياسيا في المحافظة... كم بلغ؟

دقت غرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار ناقوس الخطر مع تسجيل أعلى رقم في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24الماضية والذي بلغ 106 إصابات جديدة، و36 حالة شفاء.



وتوزعت الاصابات الجديدة على بلدات: بيت يونس12 ، الشقدوق9، الحاكور5، حلبا 5، ببنين4، بقرزلا4، دير دلوم4، عكار العتيقة 3، مشحا3، رحبة3، مركز حجر فنيدق3، بينو3، عندقت3، عدبل2، وادي خالد2، الجديدة2، عين تنتا2، العبودية2، اكروم2، ذوق الحصنية2، القليعات 2، منيارة2، بزال2، سفينة الدريب2.



اصابة واحدة في بلدات: الدورة،الكواشرة، فنيدق،الدوسة،الزواريب، بيت ايوب، ضهر نصار، الدبابية، السويسة، برقايل، عين الذهب، الكنيسة، خربة شار، العوادة، البرج، القنطرة، تلعباس الغربي، تكريت، العمايير، تلحياة، رماح ومشمش.



وتبعا لهذه المعطيات الجديدة، بات العدد الاجمالي للمصابين المسجلين في عكار منذ منتصف آذار الماضي وحتى اليوم: 3968 مصابا.

الحالات الايجابية: 742حالة قيد المعالجة الان.

اما اجمالي حالات الحجر المنزلي فبلغت:894 حالة قيد المراقبة والمتابعة.

وارتفع عدد حالات الشفاء الى3157 حالة.

واستقر عدد الوفيات على69 حالة وفاة مسجلة منذ بدء الازمة.



وجددت غرفة ادارة الكوارث دعوتها الاهالي الى "ضرورة الالتزام الشديد بالتدابير الصحية الوقائية التي تعلن عنها وزارة الصحة باستمرار وعدم الاستهتار او التراخي في مواجهة مخاطر تفشي الوباء الذي يهدد حياة الكثيرين".