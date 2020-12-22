لبنان

غرفة ادارة الكوارث في عكار سجلت رقما قياسيا في المحافظة... كم بلغ؟

Lebanon 24
22-12-2020 | 16:55
A-
A+
Doc-P-777350-637442527001266835.jpg
Doc-P-777350-637442527001266835.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 دقت غرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار ناقوس الخطر مع تسجيل أعلى رقم في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24الماضية والذي بلغ 106 إصابات جديدة، و36 حالة شفاء.

وتوزعت الاصابات الجديدة على بلدات: بيت يونس12 ، الشقدوق9، الحاكور5، حلبا 5، ببنين4، بقرزلا4، دير دلوم4، عكار العتيقة 3، مشحا3، رحبة3، مركز حجر فنيدق3، بينو3، عندقت3، عدبل2، وادي خالد2، الجديدة2، عين تنتا2، العبودية2، اكروم2، ذوق الحصنية2، القليعات 2، منيارة2، بزال2، سفينة الدريب2.

اصابة واحدة في بلدات: الدورة،الكواشرة، فنيدق،الدوسة،الزواريب، بيت ايوب، ضهر نصار، الدبابية، السويسة، برقايل، عين الذهب، الكنيسة، خربة شار، العوادة، البرج، القنطرة، تلعباس الغربي، تكريت، العمايير، تلحياة، رماح ومشمش.

وتبعا لهذه المعطيات الجديدة، بات العدد الاجمالي للمصابين المسجلين في عكار منذ منتصف آذار الماضي وحتى اليوم: 3968 مصابا.
الحالات الايجابية: 742حالة قيد المعالجة الان.
اما اجمالي حالات الحجر المنزلي فبلغت:894 حالة قيد المراقبة والمتابعة.
وارتفع عدد حالات الشفاء الى3157 حالة.
واستقر عدد الوفيات على69 حالة وفاة مسجلة منذ بدء الازمة.

وجددت غرفة ادارة الكوارث دعوتها الاهالي الى "ضرورة الالتزام الشديد بالتدابير الصحية الوقائية التي تعلن عنها وزارة الصحة باستمرار وعدم الاستهتار او التراخي في مواجهة مخاطر تفشي الوباء الذي يهدد حياة الكثيرين".
 

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:44 | 2020-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2020-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:29 | 2020-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:21 | 2020-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
21:09 | 2020-12-22
20:47 | 2020-12-22
20:42 | 2020-12-22
20:40 | 2020-12-22
20:22 | 2020-12-22
20:14 | 2020-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website