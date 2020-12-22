الجيش: تمارين تدريبية لعناصر دورة القتال في الأماكن الآهلة في حقل مزرعة حنوش حامات

كشفت قيادة الجيش عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" أن ‏مدرسة القوات الخاصة أقامت تمارين تدريبية لعناصر دورة القتال في الأماكن المبنية والآهلة، تخللها استعمال ذخيرة حية وذلك في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات".