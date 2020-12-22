لبنان

الجيش: تمارين تدريبية لعناصر دورة القتال في الأماكن الآهلة في حقل مزرعة حنوش حامات

Lebanon 24
22-12-2020 | 17:13
A-
A+
Doc-P-777354-637442540841529074.jpg
Doc-P-777354-637442540841529074.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت قيادة الجيش عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" أن ‏مدرسة القوات الخاصة أقامت تمارين تدريبية لعناصر دورة القتال في الأماكن المبنية والآهلة، تخللها استعمال ذخيرة حية وذلك في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات".
مواضيع ذات صلة
اعادة فتح الطريق على الكورنيش البحري لمنطقة الميناء من قبل الجيش اللبناني
lebanon 24
22/12/2020 21:25:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: طيران ليلي بين القواعد الجوية في حامات وبيروت والقليعات ورياق
lebanon 24
22/12/2020 21:25:56 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيع بروتوكول تعاون أكاديمي بين الجيش اللبناني والجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا "AUST"
lebanon 24
22/12/2020 21:25:56 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر عسكرية للجديد: الجيش اللبناني ليس لديه اي معلومات عن انفجار في خراج بلدة جباع ولا يقوم بمناورات عسكرية
lebanon 24
22/12/2020 21:25:56 Lebanon 24 Lebanon 24

حامات

الجيش اللبناني

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:44 | 2020-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2020-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:29 | 2020-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:21 | 2020-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
21:09 | 2020-12-22
20:47 | 2020-12-22
20:42 | 2020-12-22
20:40 | 2020-12-22
20:22 | 2020-12-22
20:14 | 2020-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website