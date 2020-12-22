بعد لقائه عون.. الحريري يعلن عن خبر سار حول الحكومة

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وجرى خلال اللقاء البحث في آخر مستجدات ملف تشكيل الحكومة العتيدة.

وبعد اللقاء الذي استمر ساعة وربع الساعة، تحدث الرئيس الحريري الى الصحافيين فقال: "إن اللقاء مع فخامة الرئيس كان بالفعل إيجابيا، حيث ساد جو من الانفتاح، وتم الاتفاق على لقاء ثان غدا مع الرئيس عون من دون تحديد موعد انعقاده لدواع امنية، وستحصل لقاءات متتالية للخروج بصيغة تشكيل حكومية قبل الميلاد إن شاء الله."