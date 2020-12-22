إليكم آخر مستجدات كورونا في لبنان.. رقم قياسي في هذه المحافظة!

إليكم تقرير عن آخر مستجدات كورونا بحسب تقارير وبيانات البلديات ولجان إدارة الازمات عن كل قضاء.

دقت غرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار ناقوس الخطر مع تسجيل أعلى رقم في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24الماضية والذي بلغ 106 إصابات جديدة، و36 حالة شفاء.



وتوزعت الاصابات الجديدة على بلدات: بيت يونس12 ، الشقدوق9، الحاكور5، حلبا 5، ببنين4، بقرزلا4، دير دلوم4، عكار العتيقة 3، مشحا3، رحبة3، مركز حجر فنيدق3، بينو3، عندقت3، عدبل2، وادي خالد2، الجديدة2، عين تنتا2، العبودية2، اكروم2، ذوق الحصنية2، القليعات 2، منيارة2، بزال2، سفينة الدريب2.



اصابة واحدة في بلدات: الدورة،الكواشرة، فنيدق،الدوسة،الزواريب، بيت ايوب،ضهر نصار، الدبابية، السويسة، برقايل، عين الذهب، الكنيسة، خربة شار، العوادة، البرج، القنطرة، تلعباس الغربي، تكريت، العمايير، تلحياة، رماح ومشمش.



وتبعا لهذه المعطيات الجديدة، بات العدد الاجمالي للمصابين المسجلين في عكار منذ منتصف آذار الماضي وحتى اليوم: 3968 مصابا.

الحالات الايجابية: 742حالة قيد المعالجة الان.

اما اجمالي حالات الحجر المنزلي فبلغت:894 حالة قيد المراقبة والمتابعة.

وارتفع عدد حالات الشفاء الى3157 حالة.

واستقر عدد الوفيات على69 حالة وفاة مسجلة منذ بدء الازمة.



وجددت غرفة ادارة الكوارث دعوتها الاهالي الى "ضرورة الالتزام الشديد بالتدابير الصحية الوقائية التي تعلن عنها وزارة الصحة باستمرار وعدم الاستهتار او التراخي في مواجهة مخاطر تفشي الوباء الذي يهدد حياة الكثيرين".

بدورها، أعلنت خلية الأزمة في بقرزلا، في بيان ثان اليوم، "تسجيل حالة إيجابية جديدة ثانية اليوم بفيروس كورونا لأحد ابناء البلدة، وهو ملتزم الحجر المنزلي، ليرتفع عدد إجمالي الإصابات في البلدة الى 43 حالة قيد المتابعة".



وذكرت الخلية الأهالي بأنه "نظرا الى تزايد عدد الإصابات بإلزام وضع الكمامة والحفاظ على المسافة الآمنة، إضافة الى غسل اليدين وتعقيمهما جيدا".

و أعلنت لجنة إدارة الأزمات في قضاء الكورة، في نشرتها اليومية، عن تسجيل 18 حالة إيجابية جديدة في الكورة موزعة على الشكل الآتي:



دده:1

كوسبا:2

فيع:2

كفرحزير:2

كفرعقا:1

أنفه:2

برسا:1

أميون:2

قيد التحقق:5





ودعت اللجنة الى "التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية، كما ناشدت المصابين "وجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية"، متمنية لهم الشفاء العاجل .

من جهتها، أعلنت بلدية الشقدوف في بيان "انها نفذت امس حملة اخذ عينات لفحص PCR لمعظم اهالي البلدة، وسجلت النتائج التي صدرت اليوم، وهي اصابة 10 أشخاص بكورونا، وقد اتخذت البلدية الاجراءات اللازمة". ودعت البلدية الاهالي "لعدم الاختلاط ان كان مع المصابين او غير المصابين "لنتمكن وإياكم التخلص من هذا الوباء بطريقة تبعد الضرر عن الجميع".



بدورها، أ صدرت خلية الازمة في إتحاد بلديات جبل عامل - مرجعيون التقرير اليوم عن مستجدات كورونا، جاء فيه انه "بناء لتقرير طبيب قضاء مرجعيون والبلديات سجل اليوم:



حالات جديدة: ثلاثة عشر حالة جديدة : 4 حولا - 3 قبريخا - 2 الطيبة - 1 مجدل سلم - 1 رب ثلاثين- 1 دبين - 1 كفركلا.



اضاف التقرير:" ان عدد المصابين في قرى الاتحاد ومنذ بداية الازمة حتى تاريخه هو 851 إصابة، و 674 حالة شفاء،و 27 حالة وفاة يوجد حاليا قيد المتابعة 110 حالة مصابة مؤكدة مخبريا، 107 منهم قيد الحجر المنزلي و 3 حالات تتلقى العلاج في المستشفى ".



واشارالى ان "خلية الازمة في اتحاد بلديات جبل عامل بالتعاون مع طبابة القضاء هي المخولة باصدار البيانات المتعلقة بالاجراءات الصحية في ملف كورونا" .

من جهة أخرى، أ صدرت خلية الازمة في إتحاد بلديات جبل عامل - مرجعيون التقرير اليوم عن مستجدات كورونا، جاء فيه انه "بناء لتقرير طبيب قضاء مرجعيون والبلديات سجل اليوم: حالات جديدة: ثلاثة عشر حالة جديدة : 4 حولا - 3 قبريخا - 2 الطيبة - 1 مجدل سلم - 1 رب ثلاثين- 1 دبين - 1 كفركلا.



وأضاف التقرير: "ان عدد المصابين في قرى الاتحاد ومنذ بداية الازمة حتى تاريخه هو 851 إصابة، و 674 حالة شفاء،و 27 حالة وفاة يوجد حاليا قيد المتابعة 110 حالة مصابة مؤكدة مخبريا، 107 منهم قيد الحجر المنزلي و 3 حالات تتلقى العلاج في المستشفى".



واشارالى ان "خلية الازمة في اتحاد بلديات جبل عامل بالتعاون مع طبابة القضاء هي المخولة باصدار البيانات المتعلقة بالاجراءات الصحية في ملف كورونا" .

كما أ صدرت خلية الأزمة في بلدة رماح بيانا اعلنت فيه "تسجيل حالة ايجابية بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد المصابين في البلدة الى4 اصابات ما زالت جميعها قيد الحجر المنزلي الصحي الالزامي". وطالبت الخلية "من جميع أبناء البلدة عموما، والجوار الذين قاموا بمخالطة المصاب الجديد، تبليغ خلية الأزمة، والبدء فورا بالحجر المنزلي الإلزامي أو إجراء فحص PCR".

بدورها، أعلنت خلية الأزمة في بلدية الناعمة - حارة الناعمة في بيان، "تسجيل 13 اصابة جديدة بفيروس كورونا"، مشيرة الى ان "عدد حالات الشفاء بلغ 15، اماالحالات الإيجابية المتبقية فبلغت 58". وطلبت البلدية من المخالطين "إجراء فحص pcr وحجر أنفسهم، وأخذ الاحتياطات الوقائية ووضع الكمامة واستعمال مواد التعقيم اللازمة من أجل الحفاظ على السلامة العامة".



وأعلنت بلدية الزرارية في بيان رصد إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلدة، وطلبت من المخالطين حجر أنفسهم والاتصال على الرقم 03204508 لإجراء فحوص الـ pcr. وجددت الدعوة إلى "ضرورة التشدد في تطبيق الاجراءات الوقائية، وبخاصة في ما يتعلق بوضع الكمامات خارج المنازل والتقيد بمسافة التباعد الاجتماعي، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة مع وجوب التزام الحجر المنزلي لجميع المخالطين".

