العسكرية أصدرت أحكاماً في ملف الرشى بالكلية الحربية

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة عصر اليوم سلسلة أحكام في الرشى بالكلية الحربية إضافة الى أحكام بلمفات أخرى، وأتت الأحكام وفق الآتي:- الرائد المتقاعد أحمد الجمل: حكم غيابيسنتَي حبس وتغريمه بـ 500 مليون ليرة، وقد تمّ إرسال كتاب الى المدعي العام التمييزي وهيئة القضايا لإعلامهم بالحكم.- ربيع شعيب: سنتان حبس وتغريمه بـ 300 مليون ليرة، وأُرسل كتاب الى المدعي العام التمييزي وهيئة القضايا لإعلامهم بالحكم.- مروان سلمان: ثلاثة أشهر حبس وغرامة قدرها 10 ملايين ليرة.- زياد الأسطة: ثلاثة أشهر حبس وغرامة قدرها 10 ملايين ليرة.- حسام زعرور وأحمد فواز وحسن سلمان: شهران حبس و غرامة 3 ملايين ليرة.