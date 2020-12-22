بيان للأمن العام حول إستقبال طلبات إفادات التنقل والمغادرة في أمانة السر العامة... إليكم التفاصيل

صدر عن المديرية العامة للأمن العام بيان جاء فيه: "في إطار الإجراءات الإستثنائية المتخذة بسبب جائحة كورونا، تعلن المديرية العامة للأمن العام أنها ستتوقف مؤقتا عن إستقبال طلبات إفادات التنقل والمغادرة في أمانة السر العامة إعتبارا من تاريخه وحتى تاريخ 04/01/2021 ضمنا، فيما يحصر تقديم هذه الطلبات طوال الفترة المشار اليها بالمراكز الإقليمية فقط".