لبنان

إرتفاع عدّاد كورونا في لبنان... كم بلغ؟

Lebanon 24
22-12-2020 | 18:33
A-
A+
Doc-P-777377-637442589785036545.jpg
Doc-P-777377-637442589785036545.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1693 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان و17 حالة وفاة.
 
وجاء في التقرير: 
 
مواضيع ذات صلة
كيف توزّعت إصابات كورونا على المناطق اللبنانية؟
lebanon 24
22/12/2020 21:26:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: 1693 إصابة جديدة بكورونا في لبنان و17 حالة وفاة
lebanon 24
22/12/2020 21:26:42 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم آخر مستجدات كورونا في لبنان.. رقم قياسي في هذه المحافظة!
lebanon 24
22/12/2020 21:26:42 Lebanon 24 Lebanon 24
دكتور فراس أبيض لـLBCI: نتوخى الدقة والسرعة في اتخاذ القرارات لأن كورونا أثبت أنّه فيروس سريع ويجب زيادة الاجراءات كي لا نسمح بالسلالة الجديدة للوصول إلى لبنان
lebanon 24
22/12/2020 21:26:42 Lebanon 24 Lebanon 24

كورونا

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:44 | 2020-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:57 | 2020-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:29 | 2020-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:21 | 2020-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
21:09 | 2020-12-22
20:47 | 2020-12-22
20:42 | 2020-12-22
20:40 | 2020-12-22
20:22 | 2020-12-22
20:14 | 2020-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website