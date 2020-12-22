لبنان

كيف توزّعت إصابات كورونا على المناطق اللبنانية؟

Lebanon 24
22-12-2020 | 19:45
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لا يزال فيروس كورونا ينتشر في مختلف المناطق اللبنانية رغم اتخاذ إجراءات وتدابير احترازية لمكافحة انتشاره، وهكذا توزعت الاصابات على المناطق:
 
وزعت بلدية الحدت بيانا تضمن التقرير اليومي لتطور الوضع الوبائي في الحدت حتى اليوم الثلاثاء جاء فيه: "20 حالة شفاء، 14 إصابة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، من بينهم 4 إصابات من المخالطين، 128 مجموع الحالات الايجابية النشطة قيد المتابعة و 139 مخالطا في الحجر المنزلي الالزامي".
 
كما أعلن طبيب الرصد الوبائي في قضاء بنت جبيل الدكتور محمد حسن، استنادا إلى خلية الأزمة في القضاء: طبابة القضاء، اتحاد بلديات بنت جبيل واتحاد بلديات القلعة، تسجيل 18 إصابة، وذلك بناء على فحوص pcr في مركزي بنت جبيل وتبنين الحكوميين".

وأشار إلى أن "الاصابات توزعت على القرى والبلدات الآتية: عيتا الشعب 7، دبل 3، خربة سلم 2، عيترون 1، شقراء ودوبييه 1، كونين 1، بيت ليف 1، رميش 1، جميجمة 1".ولفت الى "حالة وفاة واحدة في بلدة رميش". 
 
جنوباً، أعلنت بلدية أنصارية في بيان، "تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا في البلدة، وهو ملتزم الحجر المنزلي لمدة 14 يوما". وطلبت من "الأهالي التزام الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي ووضع الكمامة لما فيه المصلحة العامة".
 
في الدوير، اعلنت البلدية في بيان، "تسجيل 8 اصابات بفيروس كورونا في البلدة خلال ال 72 ساعة الماضية، هم قيد الحجر المنزلي مع المخالطين لهم وفقا لتعليمات وزارة الصحة العامة". ودعت البلدية الاهالي الى "ضرورة الإلتزام بالتعلميات الصادرة عن وزارة الصحة العامة، إن كان لجهة إرتداء الكمامة والتباعد الإجتماعي ومنع التجمعات على أنواعها".
 
في عكار، أعلنت بلدية مشحا في بيان، ان "عداد كورونا يتسارع بالارتفاع في البلدة بعد إصابة 3 من أبنائها، ليصبح العدد الإجمالي للحالات الإيجابية في البلدة 23 حالة، هم قيد الحجر المنزلي". وتمنت البلدية على الاهالي "التزام تدابير الوقاية ولاسيما وضع الكمامة".
 
 
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