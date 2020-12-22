من دبي.. سباق افتراضي لدعم الصليب الأحمر اللبناني لتقديمه مساعدات لمتضرري انفجار بيروت

بعد مرور نحو 4 أشهر على إنفجار مرفأ بيروت والذي أدى إلى مقتل المئات وجرح الآلاف وجعل أكثر من 6500 شخص بلا مأوى، تقيم السيدة فاليري فاغيرهولت رمضان بالتعاون مع منظمة "Gulf for Good"، وهي منظمة غير ربحية مقرها في دبي، سباقاً إفتراضياً يجمع عدائين من كلّ أنحاء العالم، وذلك بهدف حشد التبرعات لدعم الصليب الأحمر اللبناني، الذي بدوره يساعد المتضررين من الإنفجار.

كيفية الاشتراك في السباق

ويمكن المشاركة في الماراثون من خلال سباق الـ42.2 كلم، وسباق 21.1 كلم وسباقي الـ10 أو الـ5 كلم، إذ أن التسجيل مجاني ضمنه من خلال موقع "inphota". أما تقديم التبرعات، فسيكون من خلال الصفحة الرسمية المخصصة لذلك عبر موقع "Yalla Give".



وفي السياق، تقول رمضان: "بعد أن عشت 14 عاماً في لبنان، انتقلت إلى دبي في العام 2015. أما ولداي، فهما يعيشان في ضواحي بيروت، وكذلك العائلة والأصدقاء والزملاء. وعلى الرغم من أنني بدأت بالجري عندما كان عمري 18 عاماً، إلا أنني لم أمارس الركض للأعمال الخيرية إلا بعد أن انتقلت إلى لبنان في العام 2001".



ومع هذا، توضح رمضان أنها باتت تسعى للركض من أجل الأعمال الخيرية كلما سنحت لها الفرصة بذلك. وقالت: "لقد أخذت القضية بعين الاعتبار بعد أن جمعت الأموال لمركز سرطان الأطفال والقلب وسرطان الثدي والأطفال المعوقين والتوحد".