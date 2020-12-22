ريفي يعلّق على جريمة الكحالة ويغمز من قناة القضاء

علّق الوزير السابق اللواء اشرف ريفي على الجريمة التي هزّت منطقة الكحالة أمس الإثنين.وكتب في تغريدة على حسابه عبر"تويتر": "‏ننتظر من القضاء والأجهزة الأمنية كشف ملابسات جريمة الإغتيال الإحترافي لجو بجاني بأسرع وقت، لكشف الحقيقة ومعاقبة المجرمين".وأضاف: "كل التعازي للعائلة المفجوعة ولأهالي الكحالة، ونحن نتألم لألمهم ونقف الى جانبهم حتى تحقيق العدالة".