دياب أبرق الى نظيره الكويتي معزياً

أبرق رئيس حكومة تصريف الأعمال د. حسان دياب إلى نظيره الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح معزيًا بوفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح مؤكداً على عمق علاقات الأخوة التاريخية بين لبنان ودولة الكويت.كما أبرق إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد جابر الصباح معزيًا